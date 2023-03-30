Куман: «Некоторые молодые игроки начинают считать себя новыми Месси, когда попадают в первую команду»

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о работе с молодыми футболистами.

До возвращение в национальную сборную своей страны 60-летний специалист поработал в «Барселоне», где дал дорогу в основной состав некоторым юным игрокам.

«Слушают ли меня молодые футболисты? Обычно – да. Однако некоторые, попадая в первую команду, сразу начинают считать себя новыми Месси. Каждый юный игрок имеет право на ошибки, и в этом нет ничего страшного, пока он продолжает развиваться», – поведал в интервью испанским СМИ нидерландский специалист, занимавший должность в «Барселоне» с лета 2020 по осень 2021 года.