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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «Некоторые молодые игроки начинают считать себя новыми Месси, когда попадают в первую команду»

30 Марта 2023 • 23:10 Комментировать
Нидерланды
3:0
Гибралтар
окончен

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о работе с молодыми футболистами.

До возвращение в национальную сборную своей страны 60-летний специалист поработал в «Барселоне», где дал дорогу в основной состав некоторым юным игрокам.

«Слушают ли меня молодые футболисты? Обычно – да. Однако некоторые, попадая в первую команду, сразу начинают считать себя новыми Месси. Каждый юный игрок имеет право на ошибки, и в этом нет ничего страшного, пока он продолжает развиваться», – поведал в интервью испанским СМИ нидерландский специалист, занимавший должность в «Барселоне» с лета 2020 по осень 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Рональд Куман сборная Нидерландов
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