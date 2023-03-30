Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «Готов вернуться в «Барселону», если появится такая возможность»

30 Марта 2023 • 22:33 Комментировать
Нидерланды
3:0
Гибралтар
окончен

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о «Барселоне».

Специалист возглавлял каталонский клуб с лета 2020 года по октябрь 2021, после чего было отправлен в отставку. С января текущего года он занимает пост рулевого сборной Нидерландов, как и до ухода в «Барселону».

«В 2020 году я решил уйти в «Барселону» из сборной, и все поняли мой выбор. В контракте был прописан специальный пункт, позволяющий мне перебраться в «Барселону» за определённую компенсацию.

Для меня честь возглавлять национальную команду своей страны, но тогда я очень хотел поработать в «Барселоне», о чём сразу заявил. Я люблю этот клуб, и я бы вернулся в него, если бы у меня была такая возможность», – цитируют испанские СМИ Кумана.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.03.23 в 22:00
Мальорка Мальорка
Осасуна Осасуна
2.39 3.00 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Марта
23:33 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что смогут подписать де Йонга в случае перехода Гюндогана в «Барселону»
23:10 · Испания. Ла Лига
Куман: «Некоторые молодые игроки начинают считать себя новыми Месси, когда попадают в первую команду»
22:56 · Испания. Ла Лига
Винисиусу не нужен номер Роналду и Рауля
22:51 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» недовольны физическими данными Фати
22:33 · Испания. Ла Лига
Куман: «Готов вернуться в «Барселону», если появится такая возможность»
22:22 · Испания. Ла Лига
«Реалу» вряд ли удастся вернуть Зидана
22:19 · Испания. Ла Лига
Будущее Модрича в «Реале» зависит от Анчелотти
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присматривается к трём звёздным нападающим из АПЛ слухи
21:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает всё возможное для подписания бразильского вундеркинда Роке
21:17 · Испания. Ла Лига
Азар провалил товарищеский матч внутри «Реала»
20:41 · Италия. Серия А
«Рома» придумала, как не допустить трансфер Дибалы в «Атлетико» 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
Роке готов отвергнуть более выгодные предложения клубов АПЛ ради перехода в «Барселону»
20:17 · Испания. Ла Лига
Дембеле готов подписать новый контракт с «Барселоной»
19:40 · Испания. Ла Лига
Гризманн стал лучшим игроком марта в Ла Лиге официально
19:17 · Испания. Ла Лига
«Севилья» планирует подписание Педросы из «Эспаньола» слухи
Все новости
Рекомендуем