Куман: «Готов вернуться в «Барселону», если появится такая возможность»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о «Барселоне».

Специалист возглавлял каталонский клуб с лета 2020 года по октябрь 2021, после чего было отправлен в отставку. С января текущего года он занимает пост рулевого сборной Нидерландов, как и до ухода в «Барселону».

«В 2020 году я решил уйти в «Барселону» из сборной, и все поняли мой выбор. В контракте был прописан специальный пункт, позволяющий мне перебраться в «Барселону» за определённую компенсацию.

Для меня честь возглавлять национальную команду своей страны, но тогда я очень хотел поработать в «Барселоне», о чём сразу заявил. Я люблю этот клуб, и я бы вернулся в него, если бы у меня была такая возможность», – цитируют испанские СМИ Кумана.