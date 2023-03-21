Защитник «Атлетика» согласовал контракт с «Барселоной»

Центральный защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес договорился с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что жена 31-летнего игрока уже занята поиском дома в Барселоне. Согласно сведениям испанских СМИ, теперь центрбек полностью согласовал с каталонским грандом условия контракта. Официально подтверждение сделки будет зависеть от решения Ла Лиги. Мартинес перейдёт в качестве свободного агента по окончании сезона, поскольку его действующее соглашение истекает в июне.

Иньиго Мартинес провёл 14 матчей за «Атлетик» в текущей кампании, отметившись одним голом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.