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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Атлетика» согласовал контракт с «Барселоной»

21 Марта 2023 • 20:32 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
01.04 17:15

Центральный защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес договорился с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что жена 31-летнего игрока уже занята поиском дома в Барселоне. Согласно сведениям испанских СМИ, теперь центрбек полностью согласовал с каталонским грандом условия контракта. Официально подтверждение сделки будет зависеть от решения Ла Лиги. Мартинес перейдёт в качестве свободного агента по окончании сезона, поскольку его действующее соглашение истекает в июне.

Иньиго Мартинес провёл 14 матчей за «Атлетик» в текущей кампании, отметившись одним голом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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