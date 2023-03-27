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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» будет вынуждена обойтись без трёх игроков в матче с «Реалом» в Кубке Испании

27 Марта 2023 • 14:53 Комментировать (1)
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Каталонская «Барселона» не сможет рассчитывать на трёх игроков в ответном полуфинале Кубка Испании с мадридским «Реалом». По информации от журналиста Хави Мигеля, в игре с «королевским клубом» точно не примут участие полузащитники Френки де Йонг и Педри, а также вингер Усман Дембеле.

Все перечисленные футболисты не успею восстановиться после травм к полуфиналу с «Реалом», который решит судьбу путёвки в решающую стадию.

Напомним, в первом матче «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:1. Чуть позже команда Хави Эрнандеса вновь выиграла «сливочных», но на этот раз в чемпионате. Благодаря этому «сине-гранатовые» укрепили лидерство в Ла Лиге до 12 очков отрыва.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле Френки де Йонг Педри
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
27 Марта 2023 в 15:11
Что такое 3-4 игрока для хавнолоны? Тфу !!! Есть же судьи !
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