Отец Фати утром обсуждал с руководством «Барселоны» будущее игрока

Отец полузащитника «Барселоны» Ансу Фати этим утром обсуждал с руководством «сине-гранатовых» будущее своего сына. Бори Фати встречался со спортивным директором Матеу Алемани, чтобы получить от него разъяснения по поводу ситуации с игровым временем Ансу. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Отметим, что Фати в нынешнем сезоне не является стабильным игроком основного состава в «Барселоне». В последних восьми турах чемпионата Испании Ансу лишь дважды выходил в старте, заменяя при этом травмированных игроков.

Напомним, ранее в услугах Фати проявлял интерес «Манчестер Юнайтед», но игрок пока не заинтересован в уходе.