Дембеле готов подписать новый контракт с «Барселоной»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле хочет продолжить выступления в каталонском клубе.

Действующее соглашение француза истекает после завершения следующего сезона, а с июля текущего года вступит в силу пункт отступных в размере 50 млн евро. Чтобы не рисковать потерять важного игрока, «Барселона» намерена продлить договор в скором времени. Как сообщает журналист Габриэль Санс, Дембеле уже дал устное согласие руководству. Официальные переговоры стартуют сразу после того, как экономическая ситуация в клубе стабилизируется.

По слухам, Усман Дембеле интересен представителям Английской премьер-лиги и «Баварии». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 млн евро.