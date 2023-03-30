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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле готов подписать новый контракт с «Барселоной»

30 Марта 2023 • 20:17 Комментировать
Эльче
...
Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле хочет продолжить выступления в каталонском клубе.

Действующее соглашение француза истекает после завершения следующего сезона, а с июля текущего года вступит в силу пункт отступных в размере 50 млн евро. Чтобы не рисковать потерять важного игрока, «Барселона» намерена продлить договор в скором времени. Как сообщает журналист Габриэль Санс, Дембеле уже дал устное согласие руководству. Официальные переговоры стартуют сразу после того, как экономическая ситуация в клубе стабилизируется.

По слухам, Усман Дембеле интересен представителям Английской премьер-лиги и «Баварии». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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