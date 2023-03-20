Бускетс воспользуется международным перерывом, чтобы определиться со своим будущим клубом

Опорник «Барселоны» Серхио Бускетс решил взять тайм-аут, чтобы принять окончательное решение о своём будущем. Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент Бускетс активно изучает новое предложение от руководства «сине-гранатовых».

Помимо продолжения карьеры в «Барселоне», у испанца есть варианты уехать на футбольную пенсию в МЛС, где его не против видеть в «Интере Майами». Но по информации издания, Бускетсу нравится жить в Барселоне и менять привычную обстановку ему будет непросто.

Напомним, что теперь знаменитый хавбек «Барселоны» не выступает за сборную Испании. А значит, сможет взять на думы о своей дальнейшей судьбе целых две недели.