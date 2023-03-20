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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс воспользуется международным перерывом, чтобы определиться со своим будущим клубом

20 Марта 2023 • 21:27 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Опорник «Барселоны» Серхио Бускетс решил взять тайм-аут, чтобы принять окончательное решение о своём будущем. Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент Бускетс активно изучает новое предложение от руководства «сине-гранатовых».

Помимо продолжения карьеры в «Барселоне», у испанца есть варианты уехать на футбольную пенсию в МЛС, где его не против видеть в «Интере Майами». Но по информации издания, Бускетсу нравится жить в Барселоне и менять привычную обстановку ему будет непросто.

Напомним, что теперь знаменитый хавбек «Барселоны» не выступает за сборную Испании. А значит, сможет взять на думы о своей дальнейшей судьбе целых две недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Интер Майами
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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