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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Дембеле по-прежнему мало шансов сыграть против «Реала»

27 Марта 2023 • 10:55 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле вряд ли успеет восстановиться к ответному полуфиналу Кубка Испании против мадридского «Реала», хотя интенсивно работает, чтобы достичь поставленной цели.

По информации от Mundo Deportivo, Дембеле не воспользовался своими выходными, чтобы взять паузу на отдых. Француз приезжал на тренировочную базу «Барселоны», чтобы в очередной раз поработать над своим восстановлением. Тем не менее, медицинский штаб всё ещё считает, что Усман вряд ли успеет вернуться в строй к матчу с «Реалом» в Кубке Испании.

В этом сезоне Дембеле записал на свой актив 5 голов и 5 ассистов в испанской Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Усман Дембеле
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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