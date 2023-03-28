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Чемпионат Испании. Ла Лига

Торре может получить игровое время в матче против «Эльче»

28 Марта 2023 • 14:07 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

19-летний полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре может принять участие в следующем туре чемпионата Испании, где команда Хави Эрнандеса встретится с «Эльче».

По информации от издания Sport, тренерский штаб «сине-гранатовых» планирует доверить молодому игроку несколько минут в поединке с «Эльче». Это связано с тем, что некоторые футболисты «Барселоны» наверняка вернутся уставшими после международной паузы.

К сегодняшнему дню Торре провёл всего два матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, где не отметился ни одним результативным действием. В прошлом сезоне Пабло выступал за «Расинг» в третьем дивизионе Испании.

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Барселона Пабло Торре
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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