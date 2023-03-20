Серхи Роберто: «Надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто выразил надежды, что Лионель Месси вернётся в стан «сине-гранатовых». Напомним, лучший бомбардир в истории «Барселоны» сейчас выступает во Франции за «ПСЖ». Летом у аргентинца истекает контракт с парижанами.

«Надеюсь, Месси вернётся в «Барселону». Он не заслуживает те угрозы, которые получает в Париже. Мы ждём Лео, мы хотим видеть его в «Барселоне», – сказал Роберто в интервью после вчерашней победы над «Реалом».

Прошлым вечером Роберто забил гол в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде одержать победу 2:1. Теперь отрыв «Барселоны» от второго места в чемпионате составляет 12 очков.