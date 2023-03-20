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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто: «Надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»

20 Марта 2023 • 10:58 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто выразил надежды, что Лионель Месси вернётся в стан «сине-гранатовых». Напомним, лучший бомбардир в истории «Барселоны» сейчас выступает во Франции за «ПСЖ». Летом у аргентинца истекает контракт с парижанами.

«Надеюсь, Месси вернётся в «Барселону». Он не заслуживает те угрозы, которые получает в Париже. Мы ждём Лео, мы хотим видеть его в «Барселоне», – сказал Роберто в интервью после вчерашней победы над «Реалом».

Прошлым вечером Роберто забил гол в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде одержать победу 2:1. Теперь отрыв «Барселоны» от второго места в чемпионате составляет 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхи Роберто
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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