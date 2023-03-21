Суд отклонил апелляцию «Барселоны» по регистрации Гави

Суд не стал принимать апелляцию «Барселоны» по регистрации полузащитника Гави. Ранее суд признал, что каталонский клуб нелегально зарегистрировал футболиста в качестве игрока первой команды.

Чтобы легально включить Гави в свой состав, «Барселона» летом должна сократить зарплатную ведомость. Скорее всего, с возможным уходом Серхио Бускетса ситуация может разрешиться.

Гави является действующим обладателем награды Golden Boy. На счету 18-летнего полузащитника гол и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

У «Барселоны» есть 20 дней, чтобы подать ещё одну апелляцию по регистрации Гави.