«Барселона» считает Кристенсена неприкасаемым

«Барселона» считает защитника Андреаса Кристенсена неприкасаемым, поэтому предложения по нему в летнее трансферное окно рассматриваться не будут. Как сообщает Todofichajes, 26-летний футболист производит сильное впечатление на «Камп Ноу».

Андреас Кристенсен перебрался в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее датчанин выступал в Англии за «Челси». В «Барселоне» Кристенсен провёл 25 матчей, в которых не отмечался голами.

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая второй «Реал» на 12 очков. Ближайший матч команда Хави проведёт 1 апреля – против «Эльче».