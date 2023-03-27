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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» считает Кристенсена неприкасаемым

27 Марта 2023 • 20:26 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

«Барселона» считает защитника Андреаса Кристенсена неприкасаемым, поэтому предложения по нему в летнее трансферное окно рассматриваться не будут. Как сообщает Todofichajes, 26-летний футболист производит сильное впечатление на «Камп Ноу».

Андреас Кристенсен перебрался в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее датчанин выступал в Англии за «Челси». В «Барселоне» Кристенсен провёл 25 матчей, в которых не отмечался голами.

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая второй «Реал» на 12 очков. Ближайший матч команда Хави проведёт 1 апреля – против «Эльче».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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