Хави: «Я всё ещё надеюсь, что Фати добьётся успеха в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от будущего Ансу Фати. Напомним, отец вингера недавно не стал исключать, что его сын в конце сезона покинет «Барселону» из-за недостатка игровой практики.

«Я очень верю в Фати, я всё ещё надеюсь, что он добьётся успеха в «Барселоне». Ансу спокоен и сфокусирован, а также хорошо тренируется. Я понимаю его отца, но не придаю значимости его интервью. Фати сейчас всего 20 лет, ты должен быть терпеливым в таком возрасте. В «Барселоне» всегда большая конкуренция», – сказал Хави на пресс-конференции.

Фати к сегодняшнему дню забил три гола и отдал три ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.