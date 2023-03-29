Хави по-прежнему рассчитывает на Фати

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес по-прежнему рассчитывает на вингера Ансу Фати, несмотря на недавнюю критику со стороны отца футболиста. По информации от журналиста Санти Овалле, у Хави нет сомнений в потенциале Фати.

Напомним, отец Фати вчера заявил, что зол отсутствием игрового времени у своего сына. Родственник вингера не искючил смену клубной прописки к началу следующего сезона.

Ранее в услугах Фати проявляли интерес многие клубы из Английской премьер-лиги. Сам Ансу твёрдо намерен остаться в нынешнем команде и не собирается даже рассматривать другие варианты для продолжения карьеры.