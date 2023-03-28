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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» примет решение по Фати только по окончании сезона

28 Марта 2023 • 20:57 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может быть продан в летнее трансферное окно.

«Барселона» не слишком заинтересована в расставании с 20-летним игроком, однако, вероятно, будет вынуждена продать его из-за финансовых трудностей. Услуги Фати предлагались грандам Английской премьер-лиги, но никакой ясности по будущему футболиста пока нет. По информации BarcaTimes, решение относительно дальнейшего сотрудничества с молодым испанцем будет принято только после завершения сезона.

Стоимость Ансу Фати оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. По слухам, игрок недоволен своей ролью в команде, но пока не намеревается уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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