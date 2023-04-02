Левандовски: «Мы смотрим вперёд, а не назад»

Каталонская «Барселона» переиграла с крупным счетом «Эльче» в матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата, укрепившись в качестве фаворита нынешнего сезона - отрыв от «Реала» в настоящий момент достиг уже пятнадцати очков. Но Роберт Левандовски, автор двух мячей в прошедшей игре, пока избегает разговоров о чемпионском титуле.

- Я хочу сказать, что мы не считаем отрыв от «Реала», для нас важнее позаботиться о своей игре, о том, как развивать свой потенциал, забивать больше голов. Смотрим вперед, а не назад, на преследователей, - заявил Левандовски в интервью клубной пресс-службе.