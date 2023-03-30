Куман: «Лапорта сказал мне: «Завтра мы продлим Месси», следующей ночью Лионель ушёл»

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о том, как президент команды Жоан Лапорта не сдержал своё обещание по поводу продления контракта с Лионелем Месси. Напомним, летом 2021 года аргентинец был вынужден покинут каталонскую команду на правах свободного агента.

«Лапорта сказал мне: «Завтра мы продлим Месси», следующей ночью Лионель ушёл», – заявил Куман в интервью Relevo.

Напомним, Месси проводит свой второй сезон в составе «ПСЖ». Лионель в конце сезона может вновь стать свободным агентом, ведь у него истекает контракт с нынешним клубом. «Барселона» хочет вернуть в состав лучшего бомбардира в своей истории.