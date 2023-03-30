Куман: «Я мог заблокировать переход Гризманна в «Атлетико»

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман признался, что мог заблокировать возвращение Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико» летом 2021 года. Напомним, француз перебрался на «Вандо Метрополитано» сперва на правах аренды, а затем клуб выкупил его на постоянной основе.

«Я сделал многое для «Барселоны». Например, я мог заблокировать переход Гризманна в «Атлетико», но не стал этого делать», – цитирует Кумана испанское издание Relevo.

Напомним, Куман в данный момент возглавляет сборную Нидерландов. Гризманн проводит хороший сезон в составе «Атлетико», отметившись 9 голами и 8 ассистами в Ла Лиге.