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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Фати: «Винисиуса пару лет назад тоже критиковали, посмотрите, где он сейчас»

29 Марта 2023 • 10:46 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Бори Фати, отец полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, сравнил своего сына с Винисиусом Жуниором из мадридского «Реала».

«Винисиуса пару лет назад тоже критиковали, посмотрите, где он сейчас. Хочу, чтобы мой сын последовал его примеру», – цитирует Бори Фати Tiempo de Juego.

Напомним, Ансу Фати в этом сезоне не является регулярным игроком основы в «Барселоне». Отец вингера заявил, что разочарован отсутствием игровой практики у сына. Также Бори не исключил, что следующим летом 20-летний Фати покинет «Барселону» и отправится в клуб, где ему гарантируют стабильное место в основном составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ансу Фати Винисиус Жуниор
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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