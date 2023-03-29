Отец Фати: «Винисиуса пару лет назад тоже критиковали, посмотрите, где он сейчас»

Бори Фати, отец полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, сравнил своего сына с Винисиусом Жуниором из мадридского «Реала».

«Винисиуса пару лет назад тоже критиковали, посмотрите, где он сейчас. Хочу, чтобы мой сын последовал его примеру», – цитирует Бори Фати Tiempo de Juego.

Напомним, Ансу Фати в этом сезоне не является регулярным игроком основы в «Барселоне». Отец вингера заявил, что разочарован отсутствием игровой практики у сына. Также Бори не исключил, что следующим летом 20-летний Фати покинет «Барселону» и отправится в клуб, где ему гарантируют стабильное место в основном составе.