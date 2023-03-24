Лапорта: «Месси знает, что двери «Барселоны» всегда для него открыты»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил возможное возвращение в команду полузащитника «ПСЖ» Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом по истечению контракта с французским клубом.

«Месси знает, что двери «Барселоны» всегда для него открыты. Посмотрим, что случится в будущем. Сейчас я стараюсь улучшить отношения между Месси и нашим клубом», – цитирует Лапорту итальянский журналист Фабрицио Романо.

Возможный переход Месси в «Барселону» пока усложняют финансовые проблемы каталонского клуба. Из-за них Лионель как раз и покинул «сине-гранатовых» летом 2021 года.