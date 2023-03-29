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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси согласен на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

29 Марта 2023 • 00:25 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов принять условия «Барселоны», чтобы вернуться в клуб грядущим летом.

Именно финансовый вопрос был главной преградой в деле, так как экономическое положение «Барселоны» оставляет желать лучшего. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Херарда Ромеро, теперь ситуация почти разрешилась – Месси согласен на сокращение зарплаты до приемлемого для «сине-гранатовых» уровня. Представители совета директоров «Барселоны», ранее сомневающиеся в сделке, теперь настроены позитивно.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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