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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Считаю Гави одним из лучших полузащитников в мире»

01 Апреля 2023 • 11:51 Комментировать
Эльче
...
Барселона
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Через 9 ч. 35 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил своего подопечного Гави. Тренер назвал 18-летнего полузащитника одним из лучших в мире на своей позиции. Напомним, хавбек является действующим обладателем премии Golden Boy.

«Считаю Гави одним из лучших полузащитников в мире. У меня нет в этом сомнений. Думаю, если бы он играл за другую топ-команду, отношение к нему было бы совсем другим», – заявил Хави на пресс-конференции.

Гави ранее имел проблемы с регистрацией своего нового контракта. Тем не менее, «Барселона» уверена в том, что к началу следующего сезона ей удастся официально зарегистрировать игрока в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Гави
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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