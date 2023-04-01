Хави: «Считаю Гави одним из лучших полузащитников в мире»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил своего подопечного Гави. Тренер назвал 18-летнего полузащитника одним из лучших в мире на своей позиции. Напомним, хавбек является действующим обладателем премии Golden Boy.

«Считаю Гави одним из лучших полузащитников в мире. У меня нет в этом сомнений. Думаю, если бы он играл за другую топ-команду, отношение к нему было бы совсем другим», – заявил Хави на пресс-конференции.

Гави ранее имел проблемы с регистрацией своего нового контракта. Тем не менее, «Барселона» уверена в том, что к началу следующего сезона ей удастся официально зарегистрировать игрока в Ла Лиге.