Роке готов отвергнуть более выгодные предложения клубов АПЛ ради перехода в «Барселону»

18-летний нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке по-прежнему намерен связать будущее с «Барселоной».

Недавно стало известно, что лондонские «Арсенал» и «Челси» имеют преимущество в борьбе за бразильского вундеркинда из-за финансовых проблем «Барселоны». По информации журналиста Тони Хуанмарти, Роке всё равно намерен сделать выбор в пользу каталонского гранда. Представители АПЛ могут предложить игроку более выгодные условия, однако у того другие приоритеты.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Витора Роке в 14 млн евро. Его действующий контракт с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 2027 года.