Иньиго Мартинес сделал свой выбор между «Барселоной», «Атлетико» и «Наполи»

Центральный защитник «Атлетика Бильбао» Иньиго Мартинес определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Как сообщает Mundo Deportivo, баск принял решение перебраться в каталонскую «Барселону», хотя у него на руках также были предложения от мадридского «Атлетико» и лидера Серии А «Наполи».

В конце сезона Мартинес с большой долей вероятности станет свободным агентом, так как не хочет продлевать свой контракт с нынешним клубом. 31-летний защитник приглянулся «Барселоне», которая хочет провернуть сделку на бесплатной основе.

При этом Мартинесу ещё предстоит согласовать с «сине-гранатовыми» свою зарплату.