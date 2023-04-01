«Атлетик» с «Хетафе» не порадовали голами

В 27-м туре Ла Лиги пересеклись «Атлетик» с «Хетафе». Хозяева были чуть острее, особенно после перерыва, но реально голевых моментов практически не было. За 90 минут игрового времени футболисты так и не открыли счет. Уже второй матч из трех в этом туре завершился нулевой ничьей.
«Атлетик» вышел на чистое седьмое место, «Хетафе» - все так же 13-й.
Протокол игры
Агиррезабала Жульен•Де Маркос Оскар83' (Капа Андер (83') •Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Юри Берчиче•Гарсия Дани60' (Уильямс Нико (60') •Саррага Ойер60' (Весга Микель (60') •Уильямс Иньяки•Муньяин Икер•Беренгер Алекс59' (Сансет Ойян (59') •Гурусета Горка69' (Гарсия Рауль (69')
Сория Давид•Дьене Даконам•Дуарте Домингуш•Альдерете Омар•Дамиан Суарес73' (Аленья Карлес (73') •Иглесиас Хуан•Максимович Неманья73' (Порту Кристиан (73') •Милья Луис86' (Вильяр Гонсало (86') •Мунир Эль-Хаддади73' (Альгобия Анхель (73') •Майораль Борха•Унал Энес83' (Латаса Хуан (83')
01 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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