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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» с «Хетафе» не порадовали голами

01 Апреля 2023 • 19:10 Комментировать
Атлетик Б
0:0
Хетафе
окончен

В 27-м туре Ла Лиги пересеклись «Атлетик» с «Хетафе». Хозяева были чуть острее, особенно после перерыва, но реально голевых моментов практически не было. За 90 минут игрового времени футболисты так и не открыли счет. Уже второй матч из трех в этом туре завершился нулевой ничьей.

«Атлетик» вышел на чистое седьмое место, «Хетафе» - все так же 13-й.

Протокол игры  
Атлетик Б0:0Хетафе
Агиррезабала ЖульенДе Маркос Оскар 83' (Капа Андер ( 83') Вивиан ДаниэльЙерай АльваресЮри БерчичеГарсия Дани 60' (Уильямс Нико ( 60') Саррага Ойер 60' (Весга Микель ( 60') Уильямс ИньякиМуньяин ИкерБеренгер Алекс 59' (Сансет Ойян ( 59') Гурусета Горка 69' (Гарсия Рауль ( 69')
Запасные: Венседор УнайПаредес АйторБаленсиага МикельИру АндерИньиго МартинесMalcom AresУнай Симон
Сория ДавидДьене ДаконамДуарте ДомингушАльдерете ОмарДамиан Суарес 73' (Аленья Карлес ( 73') Иглесиас ХуанМаксимович Неманья 73' (Порту Кристиан ( 73') Милья Луис 86' (Вильяр Гонсало ( 86') Мунир Эль-Хаддади 73' (Альгобия Анхель ( 73') Майораль БорхаУнал Энес 83' (Латаса Хуан ( 83')
Запасные: Амави ЖорданАнхилери ФабрисиоКасилья КикоСеоане ХаймеМитрович СтефанКонде Диего
01 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Хетафе
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