«Атлетик» с «Хетафе» не порадовали голами

В 27-м туре Ла Лиги пересеклись «Атлетик» с «Хетафе». Хозяева были чуть острее, особенно после перерыва, но реально голевых моментов практически не было. За 90 минут игрового времени футболисты так и не открыли счет. Уже второй матч из трех в этом туре завершился нулевой ничьей.

«Атлетик» вышел на чистое седьмое место, «Хетафе» - все так же 13-й.