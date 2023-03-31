Месси сказал Хави, что хочет вернуться в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси заявил главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу о своём желании вернуться в каталонский клуб. Об этом сообщает испанское издание Sport.

На сегодняшней пресс-конференции Хави признался, что возвращение Лионеля будет зависеть во многом от желания самого игрока. Если верить источнику, Месси хочет вернуться в команду, которую покинул летом 2021 года на правах свободного агента.

Переход Месси в «Барселону» может быть усложнён из-за ограничений финансового фэйр-плея, но в руководстве «сине-гранатовых» с оптимизмом рассматривают вероятность заключения сделки.