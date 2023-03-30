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«Ньюкасл» хочет подписать игрока «Барселоны»

30 Марта 2023 • 10:54 Комментировать
Эльче
...
Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Андреасу Кристенсену, сообщает Sport.

По информации источника, возможность осуществления такого трансфера будет зависеть от того, примет ли английский клуб участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Сейчас «сороки» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков в 26 проведённых матчах.

Отмечается, что сам Кристенсен счастлив бороться за место в составе «сине-гранатовых», однако ситуация может измениться.

Напомним, ранее 26-лентний датчанин уже выступал в АПЛ, защищая цвета «Челси». Именно из лондонского клуба защитник и перешёл в «Барселону» прошлым летом. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кристенсен провёл за «Барселону» 25 матчей и отметился в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Андреас Кристенсен
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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