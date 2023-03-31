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«Вест Хэм» нацелился на защитника «Барселоны»

31 Марта 2023 • 21:36 Комментировать
Эльче
...
Барселона
1 9.50 X 4.90 2 1.35
Через 23 ч. 26 мин.

Правый защитник Серджино Дест может перебраться в английский «Вест Хэм».

22-летний футболист в настоящий момент арендован «Миланом», а права на него принадлежат «Барселоне». «Россонери» не намерены выкупать Деста, поэтому тот, вероятно, будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно. По данным Fichajes, список претендентов на него пополнил «Вест Хэм». Каталонский гранд охотно выслушает предложения по американцу после завершения текущего сезона.

Стоимость Серджино Деста оценивается экспертами Transfermarkt в 12 млн евро. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года.

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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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