«Вест Хэм» нацелился на защитника «Барселоны»

Правый защитник Серджино Дест может перебраться в английский «Вест Хэм».

22-летний футболист в настоящий момент арендован «Миланом», а права на него принадлежат «Барселоне». «Россонери» не намерены выкупать Деста, поэтому тот, вероятно, будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно. По данным Fichajes, список претендентов на него пополнил «Вест Хэм». Каталонский гранд охотно выслушает предложения по американцу после завершения текущего сезона.

Стоимость Серджино Деста оценивается экспертами Transfermarkt в 12 млн евро. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года.