Кркич повесил бутсы на гвоздь

Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Боян Кркич решил завершить карьеру в 32 года. Известие об этом пришло из Японии, где Кркич в последнее время выступал в составе «Виссел Кобе».

В молодости его называли очередным Месси, но если Лионель практически всю карьеру провел на одном месте, да и сейчас географически выступает не так уж и далеко от Барселоны, то Кркича помотало по всему свету - от уже упомянутой Японии до Канады, где он успел поиграть в составе «Монреаль Импакт».

Теперь Андрес Иньеста остается в Японии в одиночестве, впрочем, и он также, насколько можно понять, проводит свой последний сезон в качестве игрока.