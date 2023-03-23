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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кркич повесил бутсы на гвоздь

23 Марта 2023 • 03:18 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Боян Кркич решил завершить карьеру в 32 года. Известие об этом пришло из Японии, где Кркич в последнее время выступал в составе «Виссел Кобе».

В молодости его называли очередным Месси, но если Лионель практически всю карьеру провел на одном месте, да и сейчас географически выступает не так уж и далеко от Барселоны, то Кркича помотало по всему свету - от уже упомянутой Японии до Канады, где он успел поиграть в составе «Монреаль Импакт».

Теперь Андрес Иньеста остается в Японии в одиночестве, впрочем, и он также, насколько можно понять, проводит свой последний сезон в качестве игрока. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Боян Кркич Виссел Кобе
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