Слухи о будущем Лионеля Месси продолжают появляться в больших количестве. По данным Mundo Deportivo, «ПСЖ» будет продолжать предпринимать попытки удержать звёздного форварда в своих рядах. Добиться продления контракта с Месси очень хочет эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани. Он даже дал добро на увеличение заработной платы для Лионеля. В Катаре и Париже надеются, что это поможет в переговорном процессе.

Также отмечается, что «ПСЖ» готов предоставить Месси более длительный контракт, чем на один год.

Лионель Месси по-прежнему сомневается в спортивном проекте «ПСЖ» из-за ранних вылетов команды из Лиги чемпионов в двух последних сезонах. 35-летний Месси считает, что клуб с таким экономическим потенциалом должен стремиться выигрывать все турниры каждый год.

«Барселона» контактирует с Месси – в клубе подтвердили