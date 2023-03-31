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У «ПСЖ» есть план по удержанию Месси слухи

31 Марта 2023 • 16:24 Комментировать (1)

Слухи о будущем Лионеля Месси продолжают появляться в больших количестве. По данным Mundo Deportivo, «ПСЖ» будет продолжать предпринимать попытки удержать звёздного форварда в своих рядах. Добиться продления контракта с Месси очень хочет эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани. Он даже дал добро на увеличение заработной платы для Лионеля. В Катаре и Париже надеются, что это поможет в переговорном процессе.

Также отмечается, что «ПСЖ» готов предоставить Месси более длительный контракт, чем на один год.

Лионель Месси по-прежнему сомневается в спортивном проекте «ПСЖ» из-за ранних вылетов команды из Лиги чемпионов в двух последних сезонах. 35-летний Месси считает, что клуб с таким экономическим потенциалом должен стремиться выигрывать все турниры каждый год.

«Барселона» контактирует с Месси – в клубе подтвердили

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Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ нравится прыгать на граблях)))
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