Хави ответил на вопрос о возможном возвращении Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави снова получил вопрос о возможном возвращении в клуб Лионеля Месси.

Ранее вице-президент «сине-гранатовых» Рафа Юсте подтвердил наличие контактов с Месси, покинувшим клуб в 2021 году.

«Сейчас не время говорить об этом. Мы должны быть сосредоточены на происходящем и не думать о возможных подписаниях. Я был бы первым, кто был счастлив [если бы Месси вернулся], но сейчас не время», - сказал Хави журналистам.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня текущего года.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 1 апреля. Команда Хави будет играть в гостях у «Эльче».

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