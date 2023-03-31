«Барселона» контактирует с Месси – в клубе подтвердили

Слухи продолжают связывать Лионеля Месси с возможным возвращением в «Барселону». На этом фоне комментарий дал вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте.

«Месси и его семья знают, как я к ним привязан. Я участвовал в переговорах [по продлению контракта в 2021 году], которые, к сожалению, не привели к успеху. То, что Лео не смог остаться в нашем клубе, является занозой для меня. Если мы говорим о «Барселоне», мы говорим о Месси. Конечно, я хотел бы, чтобы он вернулся. Мы контактируем с ним, это правда», - сказал Юсте, чьи слова приводит испанский Sport.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

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