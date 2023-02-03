«Челси» объявил состав на матч с «Фулхэмом», Энцо Фернандес - в основе

В первом матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Челси» сразится с «Фулхэмом», это будет очередное лондонское дерби. Накануне игры Грэм Поттер, наставник «пенсионеров», объявил состав своей команды. В нем присутствует и новобранец клуба Энцо Фернандес, ставший чемпионом мира в составе аргентинской сборной и перешедший из «Бенфики».

«Челси»: Кепа, Джеймс, Тьяго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Галлахер, Энцо Фернандес, Маунт, Зиеш, Хаверц, Мудрик.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Фулхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.