Руй Кошта: «Энцо Фернандес не хотел выступать за «Бенфику», он должен был уйти»

Президент португальской «Бенфики» Руй Кошта высказался о продаже Энцо Фернандеса в «Челси».

Переход 22-летнего полузащитника состоялся в последние часы январского трансферного окна. Лиссабонский клуб заработал на продаже аргентинца 121 млн евро.

«Я надеялся, что Энцо хочет остаться с нами и сразиться за чемпионский титул. Окончательно убедившись, что это не так, я больше не хотел видеть его в футболке «Бенфики». Игрок, не желающий выступать здесь, не должен быть в нашей команде. Ему нет места в раздевалке», – цитирует Bwin Кошту.

Энцо Фернандес защищал цвета «Бенфики» с июля 2022 года. На его счету 4 гола и 7 ассистов в 29 матчах за «орлов».