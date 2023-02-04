Мадуэке — о дебюте за «Челси»: «Мечта сбылась»

Нападающий «Челси» Нони Мадуэке прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:0). Напомним, что эта игра стала для 20-летнего англичанина первой в футболке лондонского клуба.

Мадуэке выразил разочарование итоговым результатом, отметив при этом, что очень рад дебютировать в Английской премьер-лиге.

«Я рад, что дебютировал, но расстроен, что мы не одержали победу. Мечта сбылась. Любой юноша хочет играть в АПЛ», — приводит слова Мадуэке BBC.

Напомним, молодой вингер перешёл в «Челси» текущей зимой из нидерландского ПСВ. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

На данный момент «синие» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков в 21 проведённом матче.