Поттер – о сорвавшемся трансфере Зиеша в «ПСЖ»: «Хаким – профессионал, он всё понимает»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал сорвавшийся трансфер Хакима Зиеша во французский «ПСЖ». Напомним, парижане и «синие» не успели оформить сделку на правах аренды до конца сезона в последние минуты трансферного окна.

«Хаким – большой профессионал, он всё понимает. Он уже вернулся и успел провести тренировку. История, которая с ним произошла – не первая и не последняя. Зиеш смирился с ситуацией и готов играть. Он будет важной частью команды в оставшейся части сезона», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Зиеш в нынешнем сезоне отметился одной голевой передачей за «Челси» в Английской премьер-лиге.