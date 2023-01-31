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«ПСЖ» согласился отпустить Кейлора Наваса в аренду в «Ноттингем Форест»

31 Января 2023 • 22:36 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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Через 23 ч. 41 мин.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас проведёт остаток сезона в английском «Ноттингем Форест».

После затянувшихся переговоров клубы всё же смогли урегулировать все финансовые детали арендной сделки. По сведениям издания L’Equipe, 36-летний костариканец уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «лесников», занимающих 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

Кейлор Навас появился на поле лишь в двух поединках «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне во всех турнирах, пропустив один гол. Соглашение опытного голкипера с парижским клубом рассчитано до июня 2024 года.

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ПСЖ Ноттингем Форест Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023
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