«ПСЖ» согласился отпустить Кейлора Наваса в аренду в «Ноттингем Форест»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас проведёт остаток сезона в английском «Ноттингем Форест».

После затянувшихся переговоров клубы всё же смогли урегулировать все финансовые детали арендной сделки. По сведениям издания L’Equipe, 36-летний костариканец уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «лесников», занимающих 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

Кейлор Навас появился на поле лишь в двух поединках «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне во всех турнирах, пропустив один гол. Соглашение опытного голкипера с парижским клубом рассчитано до июня 2024 года.