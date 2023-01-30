Зазулин: «Малкому надо уходить в «ПСЖ»

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался о возможном трансфере нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе в «ПСЖ».

«Малкому надо уходить. Это вызов, ему 25 лет, когда дальше-то вызовы принимать в своей жизни? Придется доказывать все заново, но уважают сильных. Да и далеко не каждому дается шанс играть в таком «ПСЖ», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что когда за парижан выступал Сергей Семак, это был совсем другой клуб. Зазулин добавил, что в «Зенит» Малком сможет вернуться в любой момент.

В текущем сезоне на счету бразильца 15 забитых мячей и семь результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.