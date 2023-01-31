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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» вернулся к переговорам по Кейлору Навасу

31 Января 2023 • 20:51 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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01.02 23:00

«Ноттингем Форест» и «Пари Сен-Жермен» вновь занялись трансфером голкипера Кейлора Наваса.

Английский клуб стал главным претендентом на костариканца за несколько дней до закрытия трансферного окна, однако позднее сделка была заморожена. По информации Sky Sports, теперь «лесники» снова пытаются добиться перехода 36-летнего стража ворот на правах аренды до конца сезона. Стороны настроены оптимистично, но пока не урегулировали все финансовые детали сделки.

Как уже отмечалось ранее, сам Кейлор Навас настаивает на переходе, поскольку хочет попробовать силы в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ноттингем Форест Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023
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