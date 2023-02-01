Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас оформил переход в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Сделка официально подтверждена пресс-службой английского клуба. Трёхкратный победитель Лиги чемпионов будет выступать за «лесников» до конца текущего сезона.

Кейлор Навас почти не имел игровой практики в «ПСЖ» – всего два выхода на поле в нынешней кампании. Контракт 36-летнего костариканца с парижским грандом рассчитан до 2024 года.

После 20 туров Английской премьер-лиги на счету «Ноттингем Форест» 21 набранное очко. Коллектив Стива Купера располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.