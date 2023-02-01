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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейлор Навас стал игроком «Ноттингем Форест» официально

01 Февраля 2023 • 02:26 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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Через 19 ч. 44 мин.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас оформил переход в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Сделка официально подтверждена пресс-службой английского клуба. Трёхкратный победитель Лиги чемпионов будет выступать за «лесников» до конца текущего сезона.

Кейлор Навас почти не имел игровой практики в «ПСЖ» – всего два выхода на поле в нынешней кампании. Контракт 36-летнего костариканца с парижским грандом рассчитан до 2024 года.

После 20 туров Английской премьер-лиги на счету «Ноттингем Форест» 21 набранное очко. Коллектив Стива Купера располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ноттингем Форест Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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