«Челси» согласился отпустить Зиеша в «ПСЖ»

Футболист «Челси» Хаким Зиеш в скором времени примерит футболку «Пари Сен-Жермен».

29-летний марокканец дал добро на переход и находился в ожидании завершения переговоров между клубами, что, похоже, наконец-то произошло. По информации The Athletic, «ПСЖ» договорился с «Челси» об аренде Зиеша до конца текущего сезона. Сделка не включает в себя опцию последующего выкупа.

Хаким Зиеш провёл 15 матчей за «Челси» в нынешней кампании во всех турнирах, став автором одной результативной передачи. В общей сложности в активе атакующего полузащитника 98 поединков за «синих». Договор игрока сборной Марокко с лондонским клубом действует до лета 2025 года.