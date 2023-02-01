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«Челси» согласился отпустить Зиеша в «ПСЖ»

01 Февраля 2023 • 01:06 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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Через 20 ч. 37 мин.

Футболист «Челси» Хаким Зиеш в скором времени примерит футболку «Пари Сен-Жермен».

29-летний марокканец дал добро на переход и находился в ожидании завершения переговоров между клубами, что, похоже, наконец-то произошло. По информации The Athletic, «ПСЖ» договорился с «Челси» об аренде Зиеша до конца текущего сезона. Сделка не включает в себя опцию последующего выкупа.

Хаким Зиеш провёл 15 матчей за «Челси» в нынешней кампании во всех турнирах, став автором одной результативной передачи. В общей сложности в активе атакующего полузащитника 98 поединков за «синих». Договор игрока сборной Марокко с лондонским клубом действует до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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