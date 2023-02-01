Мбаппе травмировался в матче с «Монпелье», форвард покинул поле

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в середине первого тайма матча против «Монпелье». Судя по трансляции, игрок на ровном месте травмировал заднюю поверхность бедра, сел на газон, а после попросил замену. Француза на 23-й минуте встречи заменил форвард Уго Экитике. Ранее Мбаппе до своей замены не реализовал 11-метровый удар.

Напомним, сегодня вечером парижане играют на выезде против «Монпелье» в рамках 21 тура Лиги 1. Пока счёт матча не открыт. Следите за самыми интересными событиями матча в трансляции от портала Liveresult.

Напомним, уже через две недели парижан ожидает сложнейший соперник на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА - мюнхенская «Бавария». Первый матч в паре пройдёт в Париже.