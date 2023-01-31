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Зиеш находится в Париже, ожидая договорённости между «Челси» и «ПСЖ»

31 Января 2023 • 21:29 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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01.02 23:00

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш ждёт возможности подписать контракт с «Пари Сен-Жермен».

Как уже сообщалось, 29-летний марокканец прошёл медосмотр для парижского клуба, а рулевой команды Кристоф Галтье подтвердил факт переговоров. Согласно обновлённому отчёту журналиста Санти Ауна, в настоящий момент Зиеш и его окружение находятся в парижском отеле, где ожидают исхода обсуждений между клубами. Футболист заключит контракт с французским грандом сразу после того, как «Челси» одобрит все условия перехода.

Хаким Зиеш отметился одним ассистом в 15 матчах за лондонцев в нынешнем сезоне.

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