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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар вряд ли сыграет с «Монпелье»

31 Января 2023 • 14:54 Комментировать
Монпелье
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ПСЖ
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01.02 23:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар наверняка пропустит матч чемпионата Франции против «Монпелье», который пройдёт в среду. Пресс-служба гранда Лиги 1 сообщила о том, что 30-летний бразилец имеет проблемы со здоровьем.

«У Неймара имеется мышечная усталость, и сегодня он будет проходить лечение», - говорится в сообщении на сайте «ПСЖ».

Предполагается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье предпочтёт приберечь Неймара, особенно с учётом скорого старта плей-офф Лиги чемпионов.

В сезоне 2022/2023 Неймар поучаствовал в 25 матчах. В них бразилец забил 17 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.

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ПСЖ Неймар
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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