​Неймар вряд ли сыграет с «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Неймар наверняка пропустит матч чемпионата Франции против «Монпелье», который пройдёт в среду. Пресс-служба гранда Лиги 1 сообщила о том, что 30-летний бразилец имеет проблемы со здоровьем.

«У Неймара имеется мышечная усталость, и сегодня он будет проходить лечение», - говорится в сообщении на сайте «ПСЖ».

Предполагается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье предпочтёт приберечь Неймара, особенно с учётом скорого старта плей-офф Лиги чемпионов.

В сезоне 2022/2023 Неймар поучаствовал в 25 матчах. В них бразилец забил 17 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.