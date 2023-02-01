Рамос вслед за Мбаппе покинул поле в матче «ПСЖ» и «Монпелье»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос покинул поле в первом тайме выездного матча против «Монпелье». Испанец почувствовал сильное головокружение и показал своей скамейке характерный жест о необходимости замены. Полагается, что причиной замены стало столкновение игрока с футболистом соперника в начале встречи, вместо него на поле появился Ренату Саншеш.

Напомним, несколькими минутами ранее поле покинул звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он, судя по всему, повредил заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру.

Пока что счёт встречи не открыт, на табло – 0:0. Не пропустите всё самое интересное в матче в прямой трансляции от портала Liveresult.