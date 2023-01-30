Петржела: Уход Малкома из «Зенита» не повлияет на чемпионскую гонку, «Спартаку» ничего не поможет

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном трансфере нападающего санкт-петербургского клуба Малкома Филипе в «ПСЖ».

«Ничего удивительного в интересе «ПСЖ» не вижу. Малком — игрок высочайшего класса! Он соответствует уровню «ПСЖ». Но я не считаю его уход потерей для «Зенита». У петербуржцев еще куча классных футболистов», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

По мнению эксперта, уход Малкома никак не скажется на чемпионской гонке в РПЛ, «Спартаку» здесь ничего не поможет, а «Зенит» в любом случае заберет трофей.

После 17 туров «сине-бело-голубые» лидируют в чемпионате России, набрав 42 очка, а подопечные Гильермо Абаскаля идут на второй строчке, отставая на шесть баллов.