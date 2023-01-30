«ПСЖ» сделает всё возможное для подписания Зиеша в последний день трансферного окна

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает усилить состав атакующим полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем.

Сведения об интересе парижского гранда к 29-летнему марокканцу появились несколькими днями ранее. Согласно данным L'Equipe, переговоры между «Челси» и «ПСЖ» стремительно прогрессируют, и уже во вторник французский клуб намерен оформить сделку. Руководство парижан сделает всё от себя зависящее, чтобы успеть провернуть переход до закрытия январского трансферного окна.

Хаким Зиеш провёл 15 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне, отметившись одним ассистом. В его подписании, по слухам, также были заинтересованы «Эвертон», «Ньюкасл» и «Рома».