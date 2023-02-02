Заир-Эмери стал самым юным автором гола в истории «ПСЖ»

В матче двадцать первого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» обыграл на выезде чемпионат 2012 года, «Монпелье», все мячи гранда были забиты во втором тайме, а последний из них записал на свой счет вышедший на замену Уоррен Заир-Эмери. На день вчерашнего гола ему было 16 лет 330 дней - и, таким образом, юное дарование стало самым молодым автором гола за «ПСЖ» за всю историю выступления столичного клуба во французском чемпионате. В следующем, двадцать втором туре французского чемпионата «ПСЖ» примет в домашнем матче «Тулузу», это случится уже в субботу, четвертого февраля.