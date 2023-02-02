Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери стал самым юным автором гола в истории «ПСЖ»

02 Февраля 2023 • 06:31 Комментировать
Монпелье
1:3
ПСЖ
окончен

В матче двадцать первого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» обыграл на выезде чемпионат 2012 года, «Монпелье», все мячи гранда были забиты во втором тайме, а последний из них записал на свой счет вышедший на замену Уоррен Заир-Эмери. На день вчерашнего гола ему было 16 лет 330 дней - и, таким образом, юное дарование стало самым молодым автором гола за «ПСЖ» за всю историю выступления столичного клуба во французском чемпионате. В следующем, двадцать втором туре французского чемпионата «ПСЖ» примет в домашнем матче «Тулузу», это случится уже в субботу, четвертого февраля. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монако Монако
Осер Осер
3
2
1.32 5.50 9.00
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Ницца Ницца
0
1
1.70 3.55 5.60
Видео
Окончен
Лион Лион
Брест Брест
0
0
1.50 4.50 6.10
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
ПСЖ ПСЖ
1
3
8.50 5.70 1.33
Видео
Окончен
Ренн Ренн
Страсбург Страсбург
3
0
1.55 4.15 6.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Февраля
06:31 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери стал самым юным автором гола в истории «ПСЖ»
01:11 · Франция. Лига 1
«Ренн» без проблем разгромил «Страсбург»
01:09 · Франция. Лига 1
«Брест» отбил все атаки «Лиона»
01:06 · Франция. Лига 1
«Ницца» притормозила дерзкий «Ланс»
01:01 · Франция. Лига 1
Головин сыграл почти весь матч «Монако» с «Осером», россиянина заменили в конце встречи
00:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» уверенно разобрался с «Монпелье», потеряв Мбаппе и Рамоса 1
00:56 · Франция. Лига 1
«Монако» едва не упустил победу над «Осером»
00:46 · Франция. Лига 1
Салах перешёл во французский клуб официально
00:29 · Франция. Лига 1
«Анже» установил абсолютный антирекорд Лиги 1 за всё время существования французского чемпионата
00:06 · Франция. Лига 1
«Марсель» продлил серию без поражений до 10 матчей
01 Февраля
23:38 · Франция. Лига 1
Рамос вслед за Мбаппе покинул поле в матче «ПСЖ» и «Монпелье»
23:31 · Франция. Лига 1
Мбаппе травмировался в матче с «Монпелье», форвард покинул поле
23:15 · Франция. Лига 1
Унаи забил дебютный гол за «Марсель» в первой же встрече
22:59 · Франция. Лига 1
«Тулуза» быстро пропустила, но устроила разгром «Труа»
22:57 · Франция. Лига 1
«Лилль» с «Клермоном» не порадовали голами
Все новости
Рекомендуем