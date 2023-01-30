Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр готов отказаться от подписного бонуса ради немедленного перехода в «ПСЖ»

30 Января 2023 • 21:05 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
1 8.00 X 5.90 2 1.32
01.02 23:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр намерен перебраться в «Пари Сен-Жермен» до закрытия зимнего трансферного окна.

27-летний словак уже договорился об условиях контракта с парижанами, но согласие между клубами пока не достигнуто. «Интер» может либо продать ключевого защитника сейчас, выручив порядка 15 млн евро, либо удержать его до конца сезона и отпустить без платы за трансфер. По информации TMW, сам центрбек не видит смысла в продолжении выступления за «нерадзурри» в сложившейся ситуации, поэтому готов отказаться от части подписного бонуса от «ПСЖ», который полагается ему в случае перехода свободным агентом, чтобы переехать в Париж в январе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.01.23 в 22:45
Удинезе Удинезе
Верона Верона
1.77 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Января
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» арендовал Маккенни у «Ювентуса» официально
21:12 · Италия. Серия Б
Денис Черышев: «Из меня получится плохой эксперт»
21:05 · Италия. Серия А
Шкриньяр готов отказаться от подписного бонуса ради немедленного перехода в «ПСЖ»
20:29 · Италия. Серия А
«Интер» определился с потенциальной заменой Шкриньяру
20:20 · Италия. Серия А
«Севилья» не заинтересована в Дзаньоло
19:58 · Россия. Премьер-лига
​«Верона» не будет обязана выкупать Гайча у ЦСКА
19:53 · Италия. Серия Б
​Черышев рассказал, как сорвался его трансфер в турецкий клуб
19:49 · Италия. Серия А
Трабукки прокомментировал переход Шомуродова в «Специю»
18:52 · Италия. Кубок
​«Интер» - «Аталанта»: прогноз на матч Кубка Италии – 31 января 2023
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гайч прокомментировал переход в «Верону»
17:06 · Италия. Серия Б
СПАЛ объявил о переходе Наингголана официально
16:51 · Италия. Серия А
​Матерацци высказался об уходе Шкриньяра из «Интера»
16:45 · Италия. Серия А
«Торино» объявил о подписании Илича официально
16:43 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Милика
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет заменить Шкриньяра Магуайром
Все новости
Рекомендуем