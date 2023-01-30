Шкриньяр готов отказаться от подписного бонуса ради немедленного перехода в «ПСЖ»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр намерен перебраться в «Пари Сен-Жермен» до закрытия зимнего трансферного окна.

27-летний словак уже договорился об условиях контракта с парижанами, но согласие между клубами пока не достигнуто. «Интер» может либо продать ключевого защитника сейчас, выручив порядка 15 млн евро, либо удержать его до конца сезона и отпустить без платы за трансфер. По информации TMW, сам центрбек не видит смысла в продолжении выступления за «нерадзурри» в сложившейся ситуации, поэтому готов отказаться от части подписного бонуса от «ПСЖ», который полагается ему в случае перехода свободным агентом, чтобы переехать в Париж в январе.