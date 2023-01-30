Пономарёв: «Уход Малкома ослабит «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

«Ослабит ли «Зенит» уход Малкома? Конечно. Потому что это очень опасный для соперников игрок, очень агрессивный и техничный. Уверен, Малком пригодится любой команде в Европе», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт отметил, что это будет серьезная потеря для «Зенита», у команды может разладиться игра в атаке, а отрыв от «Спартака» не такой большой.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Малкома 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.